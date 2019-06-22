الحشد الشعبي يحبط عملية تسلل لـ “داعش” في مطيبيجة

2019/06/22 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أحبطت قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي، السبت، عملية تسلل لعناصر داعش في مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت “حطوة برس” نسخة منه، ان، قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش الى منطقة مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى.واضاف الموفد

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