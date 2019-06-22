ساحر هندي يموت غرقا بعد نزوله مكبلا في نهــر

2019/06/22 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة على جثة ساحر هندي اختفى بعد بنزوله في نهر، مقيدا بالسلاسل خلال عرض ترفيهي.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كان الضباط يخشون من أن

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