الدفاع المدني تكشف لـ

2019/06/22 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، عن ملابسات الحريق الذي اندلع في دائرة أحوال الكرخ صباح اليوم.

وقال بوهان في تصريح لـ"العهد

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