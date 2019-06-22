2019/06/22 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى عن رفضه اي تغيير ديموغرافي بسبب الهجرة والتهجير في اية منطقة من البلاد .جاء ذلك خلال لقائه عدد من العوائل العائدة يصطحبه اعضاء اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين ومفتش عام الوزارة في ناحية تلسقف التابعة لقضاء تلكيف في محافظة نينوى وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الهجرة:نرفض اي تغيير ديموغرافي في سهل نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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