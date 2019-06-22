البيت الأبيض: ترامب يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع

2019/06/22 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البيت الابيض اليوم السبت ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع”.وتولى إسبر منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، يوم الاثنين الماضي، بعد استقالة باتريك شاناهان بعد تقارير إعلامية عن عنف منزلي في عائلته.وكان ترامب قد قال، في تغريدة على “تويتر”: “قرر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، الذي قام بعمل […]

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