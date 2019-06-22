سلام الشمري : حسم الكابينة الوزارية في نهايتها..متوقعا تغييرا على اسماء بعض المرشحين

2019/06/22 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان جلسة البرلمان اليوم والجلسات المقبلة ستشهد حسما بالاعلان عن استكمال الكابينة الوزارية.وقال في بيان صحفي ان البرلمان بمختلف قواه السياسية عازم على الانتهاء من هذا الملف والانتقال لملفات اخرى مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات بشكل خاص .واضاف الشمري ان تظاهرات الامس الاحتجاجية […]

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