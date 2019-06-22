احباط تسلل لداعش بين ديالى وصلاح الدين

2019/06/22 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بإحباط تسلل لداعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

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