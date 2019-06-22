2019/06/22 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الاعلامي بأسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية،السبت، القبض على 5 مسلحين اطلقوا النار على مدنيين في مدينة بعقوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 مسلحين يستقلون سيارة اطلقوا النار على مدنيين في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 مسلحين يستقلون سيارة اطلقوا النار على مدنيين في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).