واشنطن تستعد لاجلاء بعض المتقاعدين الامريكيين من قاعدة بلد

2019/06/22 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة رويترز، ان واشنطن تستعد لاجلاء بعض المتعاقدين الاميركيين من قاعدة بلد الجوية.

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