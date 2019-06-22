نائب عن الفتح:هؤلاء الأقرب لوزارة الداخلية

2019/06/22 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، السبـت، التصويت على الفريق ياسين الياسري لوزارة الداخلية خلال جلسة اليوم، مشيرا الى ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية سيبحث ترشيق الاسماء المرشحة للوزارات قبيل الجلسة.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “خمسة اشخاص يتنافسون على منصب وزارة الداخلية أبرزهم الفريق ياسين الياسري والفريق

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