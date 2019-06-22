2019/06/22 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي ،اليوم السبت، عملية تسلل لتنظيم “ داعش” في مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي , أن “قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش الى منطقة مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى”.وأضاف البيان ، أن “ عناصر داعش الذين حاولوا التسلل كانوا يرمون زرع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تسلل لــ داعش في ديالى النعيم نيوز.

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