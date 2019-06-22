مسرور بارزاني يجتمع بالمكونات لبحث تشكيل حكومة كوردستان

2019/06/22 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يجتمع مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان، اليوم السبت، بمكونات التركمان والمسيحيين والاشوريين والكلدانيين، لبحث تشكيل حكومة كوردستان الجديدة.

ومن المقرر ان يجتمع بارزاني بالاطراف التركمانية، وبعد ذلك يجتمع بحزب بيت نهرين الديمقراطي.

وسيجتمع مسرور بارزاني اليوم ايضا بالحركة الاشورية ومن ثم بالمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، لمناقشة السير الذاتية للمرشحين لتولي حقائب حكومة كوردستان الجديدة.

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