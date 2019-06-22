2019/06/22 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان “جلسة اليوم والجلسات المقبلة ستشهد حسما بالاعلان عن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يكشف موعد إتمام الكابينة الوزارية وتغيير في المرشحين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يكشف موعد إتمام الكابينة الوزارية وتغيير في المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).