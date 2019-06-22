الرافدين يستعد لعقد مؤتمره السنوي لاستعراض خدماته المالية

2019/06/22 | 10:08

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بغداد :سومر نيوز

يستعد مصرف الرافدين لعقد مؤتمره السنوي الاثنين المقبل لاستعراض سياساته وخدماته المالية والمصرفية وذلك...

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