ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع خلفا لباتريك

2019/06/22 | 10:08

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متابعة :سومر نيوز

بعدما كان يشغل منصب وزير الجيش في الإدارة الأميركية، ومهتما بالصناعات الدفاعية، بات مارك إسبر وزيرا ل...

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