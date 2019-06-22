مدرب المنتخب الوطني يبحث عن لاعبين جدد بسبب مشكلة التزوير

2019/06/22 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، باللجوء الى اللاعبين المغتربين بعد مشكلة تزوير اللاعبين المحليين.وقال مصدر في الاتحاد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة اعطى الضوء الاخضر لمدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش بالبحث عن لاعبين واستدعاء لاعبين مغتربين لاسود الرافدين”.واوضح أن “سبب توجيه الاتحاد جاء لعدم موافقة […]

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