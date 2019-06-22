2019/06/22 | 10:09

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العراق يسعى لتفعيل الفيزا الالكترونية لتنشيط سياحته

متابعة/...تسعى وزارة السياحة والثقافة والآثار الى تفعيل "الفيزا" الالكترونية للنهوض بقطاع السياحة واعــداد بـرامـج تثقيفية واعـلامـيـة لتنشيطها فـي الـعـراق، بينما كشفت وزارة الاتـصـالات عن استكمال المنصات الالكترونية الخاصة بالمشروع.

وقـال مدير قسم العلاقات والاعــلام في هـيـئـة الـسـيـاحـة الـتـابـعـة لـــوزارة الـثـقـافـة مـحـمـد حـسـن الـرفـيـعـي، في تصريح أوردته صحيفة "الــصــبــاح" شبه الرسمية، إن "هيئة السياحة تسعى الى تفعيل "الفيزا" الالـكـتـرونـيـة لـحـل المـعـوقـات الـتـي تـواجـه الزائرين للحصول عليها، مؤكدا ان الهيئة تعمل على تشكيل فريق عمل فني من الوقفين السني والشيعي وشبكة الاعلام العراقي لتذليل جميع العقبات والمشاكل الـتـي تـواجـه تـفـويـج المـجـامـيـع إلـى الـبـلاد وكـذلـك التأكيد على اعـمـام إلـى شركات السفر والسياحة المجازة رسميا من قبل هيئة السياحة بتقدم المجاميع السياحية على ان يكون التفويج مشروطا بالحجز الفندقي".

واردف، انه "تم التنسيق مع شبكة الاعلام الـعـراقـي للعمل عـلـى تنشيط السياحة فــي الــبــلاد مــن خـــلال نــــدوات حــواريــة وبـرامـج تثقيفية حـول السياحة الدينية وتـثـقـيـف اصــحــاب المــرافــق الـسـيـاحـيـة حــول كـيـفـيـة الـتـعـامـل مـع الــزائــر الـوافـد الى العراق وتقديم افضل الخدمات وفق معايير العالمية من اجل الجذب السياحي بما يحقق مــردودا مـاديـا للبلاد اضافة الــى نـشـر المـعـالـم الـسـيـاحـيـة فـي الـعـراق الــى دول الــعــالــم مــن خــلال الـسـائـحـين الاجـانـب".

وبين، أن "الهيئة تعمل على متابعة مشروع النافذة الواحدة من اجل تسيير مـعـامـلات مـنـح سـمـات الـدخـول (الفيزا) المقدمة من قبل شركات السفر والسياحة".

وعــلــى الـصـعـيـد نــفــســه، افـــاد الـوكـيـل الاقـــــدم لــلــشــؤون الــفــنــيــة فـــي وزارة الاتـــصـــالات امــيــر الــبــيــاتــي بحسب الصحيفة، إن وزارتــــــه "استكملت جميع المـنـصـات الالكترونية لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة الــخــاصــة بــمــشــروع "الـفـيـزا" الالـكـتـرونـيـة، اذ تـم ربـط المـواقـع الـخـاصـة بـوزارتـي الـداخـلـيـة والخارجية الكترونيا".

وأشار إلى، أن "المشروع يهدف الى القضاء على الفساد الاداري في المؤسسات التي تمنح الاجـانـب عند دخولهم الـى الـعـراق "فـيـزا" الكترونية، اذ يتم مـلء استمارة خـاصـة بـهـم عـبـر الـشـبـكـة المـعـلـومـاتـيـة ويتم تدقيقها من جهات امنية مختصة الـكـتـرونـيـا وسـتـكـشـف هــذه الاسـتـمـارة عـن هـويـة الـشـخـص اذا كــان مطلوبا او مـشـتـبـهـا بــه فــي قـضـيـة، مــا سـيـسـهـم بتعزيز الجانب الامني بشكل كبير في الـعـراق، فضلا عن تحقيق مـردود مالي كبير للدولة".انتهى1

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