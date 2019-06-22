مديحه الأعرج - عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت في القدس وتحذيرات أممية من مخططات الضم التوسعية

2019/06/22 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 15/6/2019-21/6/2019إعداد :مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتشهد مدينة القدس المحتلة مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية وتواطؤ القضاء الاسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة ، من خلال شن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطر......

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