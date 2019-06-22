مصدر نيابي: لا توافق على مرشح الاتحاد لوزارة العدل

2019/06/22 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر نيابي، السبت، عن عدم وجود اي توافق بين الحزبين الرئيسيين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بشأن مرشح وزارة العدل الاتحادية، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم القاضي فاروق أمين مرشحا للمنصب.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “الحزبين الرئيسيين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لم يتفقا على مرشح وزارة العدل الاتحادية […]

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