برشلونة يضع 3 شروط لعودة نيمار

2019/06/22 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع نادي برشلونة الإسباني 3 شهور لعودة نجمه البرازيلي السابق، نيمار دا سيلفا، القريب من الرحيل عن فريق باريس سان جرمان الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن إدارة “البلوغرانا” وضعت 3 شروط لدخولها في مفاوضات من أجل استعادة نيمار مرة أخرى، وهي أولها أن يخفض اللاعب قيمة راتبه السنوي، الذي يتقاضاه

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