سائرون يرجح تغيير اسماء بعض المرشحين لاستكمال الكابينة الوزارية

2019/06/22 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس:

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان جلسة اليوم والجلسات المقبلة ستشهد حسما بالاعلان عن استكمال الكابينة الوزارية.

وقال في بيان صحفي حصلت عليه "الاتجاه برس"، ان البرلمان بمختلف قواه السياسية عازم على الانتهاء من هذا الملف والانتقال لملفات اخرى مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات بشكل خاص".

واضاف الشمري ان تظاهرات الامس الاحتجاجية وقبلها توجيهات الصدر ودعواته عامل ضغط مشروع معبر عن رغبات الشارع بمختلف مكوناته واطيافه بضرورة تنفيذ العهود والوعود دون تاخير.

ورجح من اجل الانتهاء من ملف الكابينة الوزارية تغييرا باسماء بعض المرشحين ان لم يتم التوافق الكامل على الاسماء الموجودة خلال جلسة اليوم او الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

KKK

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