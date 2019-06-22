2019/06/22 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت، انه تم اخماد الحريق دائرة احوال المنصور،فيما بين ان جميع الوثائق محفوظة بحواسيب مركزية.وقال معن في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق كبير نشب داخل دائرة احوال المنصور في ساحة النسور ببغداد، وخبراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معن: جميع وثائق دائرة احوال المنصور محفوظة بحواسيب الكترونية وكالة خطوة برس.

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