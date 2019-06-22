باريس تحتضن اجتماعا للتحالف الدولي بشأن المناطق المحررة

2019/06/22 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت مصادر صحفية، السبت، بأن العاصمة الفرنسية باريس ستحتضن اجتماعا للتحالف الدولي منتصف الاسبوع الحالي لبحث مستقبل المناطق المحررة في العراق.وقالت المصادر، إن “باريس ستحتضن اجتماع كبار الموظفين في التحالف الدولي بقيادة أميركا يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث مستقبل المناطق المحررة من « داعش» شرق سوريا وغرب العراق”.وأضافت، أن “باريس تستضيف الاثنين المقبل […]

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