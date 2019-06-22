مدرب يوفنتوس الجديد يبدأ مهمته من يخت رونالدو

2019/06/22 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن المدرب الجديد ليوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، التقى بنجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمناقشة وضعية النادي ومستقبله

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