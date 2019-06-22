2019/06/22 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بحريق اندلع في مبنى سكني وسط العاصمة الفرنسية باريس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى في حريق وسط باريس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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