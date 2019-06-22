2019/06/22 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مراسل آفاق : اجتماع مهم بين رئاسة البرلمان و رؤساء اللجان النيابية
افاد مراسل آفاق في مجلس النواب ان رئاسة المجلس عقدت إجتماعاً مع
رؤساء اللجان لمناقشة فقرة إستكمال الكابينة الوزارية.
يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل آفاق : اجتماع مهم بين رئاسة البرلمان و رؤساء اللجان النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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