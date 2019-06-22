2019/06/22 | 10:50

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‏رسمياً ..



ريال مدريد أبطـال الليغا لكرة السلة للمرة الـ 35

توج نادي ​ريال مدريد​ بلقب دوري كرة السلة الإسباني للمرة الـ35 في

تاريخه والرابعة في آخر 5 مواسم، بفوزه على منافسه المباشر

​برشلونة​ وذلك على ارض الاخير بنتيجة 74-68 في مباراة شهدت

حضور جماهيري كبير واداء رائع من قبل الطرفين.الفريق المدريدي لم يتأثر في حضور الجماهير ونجح في انهاء الربع

الاول من اللقاء متقدما بفارق 3 نقاط 24-21، وفي الربع الثاني

استمرت المنافسة بين الطرفين ونجح الملكي في انهاء الربع بفارق 4

نقاط وبنتيجة 37-33.

بعد استراحة الشوطين بدا الريال بتوسيع الفارق تدريجبا ووصل مع

نهاية الربع الثالث الى 8 نقاط بواقع 55-47 ، ولكن في الشوط الرابع

حاول البرسا من تقليص الفارق ولكنه فشل في الفوز لتنتهي المباراة

لمصلحة الريال.

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