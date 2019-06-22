2019/06/22 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفاد مسؤولون أميركيون، السبت، بمصرع تسعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تحلق ‏فوق هاواي، الأرخبيل الأميركي في المحيط الهادي.‏ وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن “الطائرة ذات المحركين تحطمت في منطقة نورث شور ‏بجزيرة أواهو، في هاواي”.‏ وقال تيم ساكاهارا المتحدث باسم وزارة النقل في هاواي إنه “لم يكن هناك ناجون في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع تسعة أشخاص بتحطم طائرة أميركية صغيرة في هاواي وكالة خطوة برس.

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