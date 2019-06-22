2019/06/22 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة الدكتور , عبد الغني سعدون الساعدي , أن جميع الخدمات الطبية والصحية للرواد هي خدمات مجانية وذلك للإنجازات الدولية ورفع اسم العراق عالياً .وبين خلال تكريمه من قبل الرواد الرياضيين , أن هذا التكريم يعد وساماً من شريحة مهمة في المجتمع وهم الرياضيين الرواد الذين رفعوا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجاناً ..



جميع الخدمات الطبية والصحية للرواد ببغداد النعيم نيوز.

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