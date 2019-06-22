اخماد خريق احوال المنصور والمديرية تطمئن المواطنين

2019/06/22 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حرق مديرية احوال المنصور، فيما طمأنت المواطنين على سلامة بياناتهم.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الكبير الذي نشب داخل دائرة احوال المنصور في ساحة النسور ببغداد” و ان “خبراء الأدلة الجنائية باشروا بعملهم لمعرفة اسباب اندلاع الحريق”.واضاف […]

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