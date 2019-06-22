شتان ما بين صدر (كنداكة) وصدر مقتدى!

2019/06/22 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء هاشم الحكيم تأثر المهاتا غاندي وإقتدى بهنري ديفيد ثورو في فكرة العصيان المدني فوفقه الله وشعبه، أما مقتدى الصدر، فقد تأثر بلحم ثوره، فبات يغرد في كل يوم وشهر...أكمل القراءة ←

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