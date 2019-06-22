رئاسة البرلمان تجتمع برؤساء اللجان لمناقشة الكابينة الوزارية وباقي فقرات الجلسة

2019/06/22 | 10:55

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بغداد اليوم-بغداد

اجتمعت رئاسة مجلس النواب، السبت، 22 حزيران، 2019، برؤساء اللجان النيابية لمناقشة الكابينة الوزارية وباقي فقرات الجلسة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "هيأة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا لرؤساء اللجان النيابية، في القاعة الدستورية، بمبنى مجلس النواب لعرض التشريعات الموجودة على جدول اعمال الجلسات والإسراع في استكمال التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية، واستكمال الكابينة الوزارية".

وأشارت الى انهم ناقشوا "آخر المستجدات المطروحة على الساحة السياسية، والمدرجة على جدول اعمال الجلسات خلال الفترة المقبلة.

وأدرج مجلس النواب، على جدول أعمال جلسته المزمع عقدها اليوم، فقرة تتعلق باكمال الكابينة الوزارية، بعد دعوات من كتل سياسية، والمرجعية الدينية، وضغط من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويرجح نواب أن يستكمل التصويت على الكابينة الوزارية خلال الجلسات المقبلة، وليس بجلسة اليوم فقط، بالوقت الذي اعلنت فيه رئاسة مجلس النواب، نيتها الطلب من البرلمانيين تمديد الفصل التشريعي الحالي مدة شهر، وهي اقصى مدة يسمح بها النظام الداخلي للمجلس، من أجل حسم الملف.

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائد شرطة ديالى، اللواء فيصل العبادي، السبت (22 حزيران 2019)، تفاصيل حادثة منطقة التحرير، جنوبي بعقوبة.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مركبة يستقلها 5 أشخاص مسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي في منطقة التحري

بغداد اليوم _ خاص

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن ئالي، السبت (22 حزيران 2019)، عن ترشيح اسمين لمنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية.

وقال ئالي في حديث لـ (بغداد اليوم): "اسمان لوزارة العدل تم ترشيحهما حسب المعلومات التي حصلنا

بغداد اليوم:

رأى القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، السبت، 22 حزيران، 2019، أن قرار واشنطن بشأن قاعدة بلد الجوية يعني توقف اقلاع طائرات الـF16.

وقال النجيفي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "سياسة العراق الخاطئة أفقدته اهم سلاح يمتلكه لم

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