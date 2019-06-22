نائب عن الحكمة يرجح تمرير نصف الكابينة الشاغرة خلال جلسة اليوم

2019/06/22 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح النائب عن تيار الحكمة علي البديري، السبت، تمرير نصف الكابينة الوزارية خلال جلسة مجلس النواب، عازيا ذلك إلى استمرار الخلافات حول وزارتين.وقال البديري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من المرجح تمرير وزيرين خلال جلسة اليوم وهما عبد الغني الاسدي للداخلية ورزكار أمين لوزارة العدل.وأكد البديري، “عدم وجود توافق لغاية الان حول مرشحي […]

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