دعوة من حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير لوقف صفقة القرن ومشروع بيع فلسطين في مؤتمر آل خليفة

2019/06/22 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير فتح سفارة للكيان الصهيوني في المنامة وطالبت شعوب العالم الإسلامي بالتحرك لوقف صفقة القرن ومشروع بيع فلسطين في مؤتمر آل خليفةالمزمع عقده في الأيام القادمة وأصدرت بيان استنكاروإدانة جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ …

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