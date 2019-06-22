“بالوثيقة” تكليف رافع العيساوي بمهام عميد كلية الطب في جامعة الفلوجة

2019/06/22 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر “يس عراق” أمرا وزاريا صادرا عن وزارة التعليم العالي يقضي بتكليف رافع علاوي فياض العيساوي بمهام منصب عميد كلية الطب في جامعة الفلوجة بالوكالة بدلا من الحالي محمد عبد الستار كامل.

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