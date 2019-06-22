2019/06/22 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن قتل أحد عناصر “داعش” وإصابة اثنين آخرين، وتدميرأربع ‏مضافات بعملية استباقية غرب الانبار.‏ وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قوة من اللواء 18 بالحشد ‏الشعبي نفذت عملية استباقية في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار، اسفرت عن قتل عنصر ‏بداعش واصابة اثنين اخرين وتدمير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يقتل ويصيب ثلاثة “دواعش” ويدمر اربع مضافات غرب الانبار وكالة خطوة برس.

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