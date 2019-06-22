2019/06/22 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس عقدت رئاسة مجلس النواب، السبت، اجتماعاً مع رؤساء اللجان النيابية لبحث استكمال التصويت ‏على الكابينة الحكومية.‏ وذكر مجلس النواب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “هيأة رئاسة مجلس النواب ‏عقدت اجتماعاً لرؤساء اللجان النيابية في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب لعرض ‏التشريعات الموجودة على جدول اعمال الجلسات والإسراع في استكمال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع في البرلمان لبحث استكمال التصويت على الكابينة الحكومية وكالة خطوة برس.

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