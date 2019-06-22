2019/06/22 | 10:57

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السياسية

السبت 22 يونيو 2019 | 10:38 صباحاً | عدد القراءات : 23

رئاسة البرلمان تجتمع برؤساء اللجان لمناقشة اكمال الوزارات وعرض التشريعات بجدول الاعمال

رئاسة البرلمان تجتمع برؤساء اللجان لمناقشة اكمال الوزارات وعرض التشريعات بجدول الاعمال

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