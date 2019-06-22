القبض على متهم قام بتغيير صوته إلى صوت امرأة عند الاتصال بقناة فضائية لغرض الإساءة إلى سمعة وزارة الداخلية

2019/06/22 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهم قام بتغيير صوته إلى صوت امرأة عند الاتصال بالقناة الفضائية وذلك لغرض الإساءة إلى سمعة وزارة الداخلية.وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام : انه سبق وان ورد اتصال هاتفي إلى إحدى القنوات الفضائية بخصوص تعرض سجينات للتعذيب وبعد التحري من قبل مديرية مكافحة إجرام بغداد تم إلقاء القبض على […]

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