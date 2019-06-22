اندلاع حريق في دائرة مهمه والداخلية تعلن اخماده

2019/06/22 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" حريقا اندلع في دائرة أحوال المنصور فيما قامت قوات الدفاع المدني بإطفائه".واضاف، ان" البناية تأثرت اثر الحريق وان هناك كرفانات احترقت الا أن المعلومات والبيانات، كلها محفوظة ومؤرشفة الكترونيا".ولفت الى انه" اعتبارا من يوم غد، الساعة 3 مساء، حتى الـ 8 مساء، سيكون دوام دائرة أحوال المنصور، في مبنى دائرة أحوال الكرخ".انتهى..م.م

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