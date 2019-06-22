طهرانُ تتوعدُ بالرَّدِ الحازمِ ضدَ أيِّ تهديدٍ اميركي

2019/06/22 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخارجية، بحسب وسائل اعلام ايرانية، انه" سنرد على أي عدوان أو تهديد أميركي يمس امن البلاد"، مؤكدة، ان" الرد سيكون قوي وحازم".وكان الحرس الثوري الإيراني قد اسقط طائرة تجسس أميركية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران الخميس الماضي.انتهى..م.م

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