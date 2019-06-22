2019/06/22 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتمال الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو بابل يهددون البرلمان العراقي: ستكون لنا صولة لن تتوقف الا بنهايتكم) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو بابل يهددون البرلمان العراقي: ستكون لنا صولة لن تتوقف الا بنهايتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).