أول تعليق إيراني على الغاء ترامب أمر الهجوم باللحظة الأخيرة

2019/06/22 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت إيران، السبت، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالغاء أمر الهجوم على ايران في اللحظة الاخيرة بسبب معرفته بعدد القتلى لو حدث الهجوم.وقال مسؤول الاعلام بمكتب الرئاسة الايرانية برويز اسماعيلي في تصريح نقلته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “زعم الرئيس الاميركي ترامب بانه الغى أمر الهجوم على ايران في اللحظة الاخيرة بسبب معرفته […]

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