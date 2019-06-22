اندلاع حريق كبير في مديرية احوال المنصور بساحة النسور

2019/06/22 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا كبيرا اندلع في دائرة الأحوال المدنية في المنصور، غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان “حريقا كبيرا اندلع داخل قاعات الأضابير والمعاملات والكرفانات المكونة من مادة السندويج بنل، في مبنى دائرة احوال المنصور قرب ساحة النسور غربي بغداد، ما تسبب باضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن “فرق الدفاع المدني قامت بعمليات اخماد الحريق”، مؤكداً “فتح تحقيق لمعرفة اسبابه”

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