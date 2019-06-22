امريكا تسقط على السواحل الايرانية .... وترامب لا يموت فيهاولا يحيا ....!

2019/06/22 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صادق الحسيني

لا تزال واشنطن في صدمة مما حصل لعملاق الصناعة الجوفضائية لها في الدقيقة ١٤ بعد الرابعة فجراً في سواحل هرمزجان الايرانية...!

وستظل في حالة

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