يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دي ليخت

2019/06/22 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير صحفي هولندي، إن نادي يوفنتوس اقترب من الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "دي

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