زملاء عسكري أميركي يشهدون ضده بالمحكمة بقتل فتاة ورجل عجوز في العراق

2019/06/22 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت صحيفة أميركية، السبت، بأن اثنين من زملاء عنصر البحرية الامريكية الامريكية الخاصة ادوارد غالاغر شهدا ضده في المحكمة بقتل فتاة ورجل عجوز اثناء معارك تحرير الموصل عام 2017 .وذكرت صحيفة ستار ان سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن “عنصرين من قوة (سيل) التابعة للبحرية الامريكية الخاصة […]

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