2019/06/22 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية عن مركز شرطة الحبيبية شرقي العاصمة ‏بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.‏ وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أنه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات ‏بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز ‏الشرطة المذكور ضمن منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز شرطة الحبيبية يودّع الكتل الكونكريتية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز شرطة الحبيبية يودّع الكتل الكونكريتية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز شرطة الحبيبية يودّع الكتل الكونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).