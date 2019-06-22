اخماد حريق احوال المنصور وهذا الموقع البديل

2019/06/22 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، اخماد حريق اندلع في دائرة احوال المنصور وسط بغداد، لافتة الى ان الموقع البديل سيكون في دائرة الكرخ اعتبارا من يوم غد الاثثنين.

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