نائبة عن البصرة : تقصير الحكومة المركزية اصبح واضحا وتسويفها للوعود بات مكشوفا للجميع

2019/06/22 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائب عن محافظة البصرة زهرة البچاري ” ان كل مطلب بصري هو استحقاق ونحن نساند ونقف تقديرا واحتراما لأي صوت يخرج للمطالبة بالحقوق ورفع الغبن والظلم.مشددة على أهمية حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية كون مطالبهم مشروعة وحقا من حقوقهم .وقالت البجاري في بيان صحفي ” انه تمت مناقشة مطالب المتظاهرين السلميين […]

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